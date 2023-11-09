موقف بيراميدز من التعاقد مع فتوح.. وحقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك.. فيديو

أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن رضاه عن أداء اللاعبين في مباراة الزمالك وبيراميدز، رغم حزنه على الخسارة والإقصاء من الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وقال هاني سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، إن اللاعبين لم يقصروا في المباراة رغم النقص العددي، وأدوا ما عليهم وراضون على أداء الفريق.

وتحدث هاني سعيد عن أن اللقطة الأولى على أحمد توفيق لا تستحق الإنذار، مضيفًا: «أنا لعبت ناقص بسبب خطأ تحكيمي»، حسب رأيه.

وحول تحليل الخبير التحكيمي رضا البلتاجي بصحة طرد أحمد توفيق، قال هاني سعيد: «وجهة نظر رضا البلتاجي تُحترم، ولكني أتحدث عن وجهة نظري».

وأكد هاني سعيد، أنه «لا يوجد نية لتغيير الجهاز الفني ولم يتم مناقشة الأمر بالأساس، ونحن نسير بمنظومة وليس معنى الإخفاق في مباراة في الدوري أو الكأس أن نقوم بتغيير الجهاز الفني».

وحول موقف محمد حمدي، الذي ينتهي تعاقده ىنهاية الموسم الحالي، قال هاني سعيد: «محمد حمدي إن شاء الله مكمل معانا وسيتم تجديد تعاقده».

وتحدث هاني سعيد عن أن أحمد فتوح ليس في حسابات بيراميدز نهائيًا، حتى مع عرضه للبيع من قبل نادي الزمالك.

وأشار هاني سعيد إلى أنه لا توجد نية لمصطفى فتحي للعودة إلى نادي الزمالك مرة أخرى، ولا صحة لتلك الأحاديث