محمد عواد: الفوز على بيراميدز جاء بسبب "النوايا الصافية".. وأتمنى العودة للمنتخب

علَقَ محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على بيراميدز بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 ، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر التابعة للموسم الماضي، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال عواد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN" :

لاعبو الزمالك تعاهدوا على تحقيق الفوز في المران، عقب جلسة مجلس الإدارة، وخاصًة بعد الأزمات الأخيرة داخل الفريق، وأؤكد أن الانتصار جاء في التوقيت المناسب بسبب النوايا الصافية والصادقة بين اللاعبين.

وتابع: "أتمنى ألتواجد في قائمة المنتخب التي سيعلنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ظهر الغد الخاصة بمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 ، فالانضمام لقائمة الفراعنة شرف لأي لاعب بكل تأكيد، وأعتقد أنني كنت أستحق التواجد في بعض الأوقات ولم أتواجد".