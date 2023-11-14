1.124 مليار جنيه.. مفاجأة بأرباح الشرقية للدخان رغم رفع أسعار السجائر

تعتبر الشركة الشرقية للدخان من أكبر الشركات الرابحة في السوق المصرية، بسبب مبيعات السجائر، التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 80%، بسبب تفاوت في أسعار العملات، وأعلنت الشركة عن تراجع أرباحها.

تراجع أرباح الشركة بنسبة 20%

وكانت الشركة الشرقية أعلنت قبل عدة أشهر عن بيع جزء من أسهمها لـ شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكان من المفترض مع دخول الشركة الجديدة وضخها أموال لشراء مواد خام ومدخلات صناعة، كانت حينها يتم حل الأزمة وتزداد الأرباح.

ومن خلال هذه التقرير، يرصد "صدى البلد"، ماذا حدث عن دخول شركة جديدة مع تراجع الأسعار في نفس الوقت، بالرغم من انه كان المتوقع حدوث العكس.

وعلى الرغم من الأزمة التي تشهدها سوق السجائر في مصر والارتفاعات القياسية في الأسعار، أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، تراجع أرباح الشركة بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها حققت صافي ربح بلغ 1.124 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 1.405 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 3.12 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 4.62 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

حجم خسائر الشركة للعام الجاري

وبحسب البيان، فقد حققت الشركة خسائر فروق عملة بقيمة 668 مليون جنيه مقابل أرباح فروق عملة بلغت نحو 1.99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 7.65 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقابل أرباح بلغت نحو 4.03 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفع صافي إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.95 مليار جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 17.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه، تشهد سوق السجائر في مصر أزمة خانقة، وعلى الرغم من الارتفاعات القياسية في الأسعار، فقد شهدت السوق اختفاء تام لعدد كبير من الأنواع. وفي سبتمبر الماضي، استحوذت شركة "غلوبال" الإماراتية على حصة تبلغ 30% من أسهم "الشركة الشرقية للدخان"، في صفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار.

ويقول إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا يوجد خسارة في أرباح الشركة الشرقية للدخان، ووصل سعر عبوة سجائر "كليوباترا" و"سوفت كوين" و"بوكس" و"سوبر" و"بلاك ليبول" و"مونديال" و"بوسطن" و"بلومنت" إلى 27 جنيهاً.

أسعار السجائر بعد التعديلات الأخيرة

وأضاف إمبابي- خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لم تعلن الشركات المصنعة والمنتجة للأصناف الأجنبية قوائم الأسعار الجديدة بعد تعديلها.

وأشار إمبابي، إلى أن تصل أسعار منتجات معسل السلوم من 15 إلى 85 جنية، على حسب الكمية، والقص 250 جم يصل إلى 55 جنية، بينما معسل وان فوريو يبلغ 130 جنية.

وقبل أيام، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة على منتجات التبغ، والتي تنص على زيادة بقيمة 50 قرشا في أسعار منتجات التبغ بمختلف أنواعها، بما في ذلك منتجات التبغ الساخنة والتبغ السائل، وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

ومن المتوقع أن تدر الضريبة الجديدة نحو 8 مليارات جنيه، وفقا لما ذكره رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي. خلال الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع القانون.

وبعد التعديلات الأخيرة وصل سعر "كليوباترا"و"كينغ سايز" إلى 27 جنيهاً، بدلاً من 23 جنيهاً. بينما وصل سعر عبوة سجائر "كليوباترا" ("سوفت كوين" و"بوكس" و"سوبر" و"بلاك ليبول" و"مونديال" و"بوسطن" و"بلومنت") إلى 27 جنيهاً، بدلاً من 24 جنيهاً.

في حين سجل سعر عبوة سجائر "فيسروي" و"بال مال" إلى 42 جنيهاً، بينما لم تعلن الشركات المصنعة والمنتجة للأصناف الأجنبية قوائم الأسعار الجديدة بعد تعديلها.