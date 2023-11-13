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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

كليوباترا وصلت 50 جنيه.. الجنون يضرب أسعار السجائر |وهؤلاء متورطون في الأزمة

زيادة أسعار السجائر
زيادة أسعار السجائر

أزمة جديدة تشهدها أسعار السجائر، بعد الارتفاعات الكبيرة، واختفاء بعض الأنواع من سوق السجائر، حيث أكد بعض المتعاملين في السوق، أن المشكلة في شح بعض أنواع السجائر تكمن في انخفاض الإمداد منها إلى صفر.

فيما أكد آخرون أن الأزمة مرتبطة بالموزعين وكبار التجار والذين يلجأون إلى حجب توزيع السجائر لإحداث حاجة من تعطيش السوق لرفع الأسعار "تجاوزت الزيادات غير الرسمية على بعض الأنواع الشعبية مثل كليوباترا وبوكس من 50 إلى 55% ببعض المناطق".

نقص بعض أنواع السجائر

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون جديد، يخص ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ، والتي تنص على زيادة الضريبة بقيمة 50 قرشا في أسعار منتجات التبغ بمختلف أنواعها بما في ذلك منتجات التبغ الساخنة والتبغ السائل، فيما يتوقع أن تدر هذه الضريبة الجديدة، التي أقرها النواب، الأسبوع الماضي، حوالي 8 مليارات جنيه، وفقا لـ " الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب".

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وكان إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية، أكد في تصريحات سابقة، أن أزمة سوق وأسعار السجائر سوف تنتهي بمجرد أن تقر الدولة الضريبة الجديدة، ولكن على ما حدث هو استقرار بضعة أيام، ثم عادت أسعار السجائر في الارتفاع واختفاء بعضها من الأسواق، وأوضح إمبابي، أنه لن يستقيم سوق السجائر في مصر بدون عكس هرم التوزيع.

وأشار إلى أن جشع التجار، سيعمد إلى إخفاء مخزونه من السجائر لرفع أسعارها وزيادة هامش ربحه إلى أكثر من 50% عن الأسعار الرسمية المقررة من الشركات المنتجة.

3 حلول لضبط سوق السجائر

وتم تطبيق زيادة أسعار السجائر بشكل رسمي الأربعاء الماضي، وبنسب متفاوتة تتراوح بين 12 و13%، طبقا للتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة، والتي وشملت الزيادات 11 نوعا من السجائر المحلية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

وبعد تطبيق الزيادة أكد إبراهيم إمبابي، أنه لا حل للأزمة التي تشهدها سوق السجائر في مصر إلا من خلال 3 محاور، كالتالي:

  • إصدار التعديل الضريبي، والذي حدث صدر بالفعل رغم تأخره أكثر من 5 أشهر.
  • ضرورة قلب هرم التوزيع، بحيث تتولى الشركة الشرقية للدخان، مسئولية توزيع السجائر بشكل مباشر على المحال التجارية والأكشاك دون الاعتماد على التوزيع على التجار والموزعين الذين يقومون بتعطيش السوق وضخ نصف الكميات التي يحصلون عليها من الشركة.
  • إعادة توزيع المظبوطات والتي توجد تحت تصرف النيابة العامة، عبر منافذ شركة وطنية، وهذه المضبوطات توازي إنتاج الشركة الشرقية للدخان في شهر.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر

وكان مجلس النواب، أقر زيادة ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر، نهاية أكتوبر الماضي، والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب السجائر والتبغ، ونُفّذت الأربعاء الماضي، وقُسّمت أسعار السجائر إلى 3 شرائح، حسب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، مؤكدا في تصريحات إعلامية، أن الشرائج كالتالي:

  • الشريحة الأولى سيكون بحد أقصى 31 جنيهاً بزيادة 7 جنيهات عن السعر السابق وهي سجائر كليوباترا ونظيرتها.
  • الشريحة الثانية (LM ونظيرتها) سيكون بحد أقصى 45 جنيهاً.
  • الشريحة الثالثة والعليا ستبدأ من 45 إلى 65 جنيهاً.

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من جانبه أكد الدكتور خالد الشافي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة أسعار وفقاً للقيمة المضافة الأخيرة، هي زيادة صورية، مشيرا إلى أن السعر الحقيقي لـ سجائر الكليوباترا وصل في بعض المناطق إلى 70 جنيهاً واستقر حالياً عند 50 جنيهاً، مشددا على ضرورة ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها وتغليظ العقوبات على من يتلاعب بالأسعار.

أسعار السجائر الرسمية

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد جاءت أسعار السجائر الرسمية كالتالي:

  • سعر علبة السجائر بوكس عبوة 10 سجائر بـ 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.
  • سعر علبة السجائر كليوباترا  كينج سايز بـ 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.
  • سعر علبة السجائر كليوباترا - سوفت كوين بـ 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • سعر علبة السجائر كليوباترا - بوكس بـ 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • سعر علبة السجائر بوسطن بـ 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • سعر علبة السجائر بلمونت بـ 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • سعر علبة السجائر مونديال بـ 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • سعر علبة السجائر  مونديال سويتش بـ 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • سعر علبة السجائر  كليوباترا بلاك ليبول بـ 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • سعر علبة السجائر ماتوسيان سوبر بـ 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • سعر علبة السجائر فايسروي بـ 42 جنيهًا.
  • سعر علبة السجائر بال مال بـ 42 جنيهًا.
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