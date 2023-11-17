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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الشرقية للدخان حددت الموعد.. متى تنخفض أسعار السجائر في مصر؟

أسعار السجائر
أسعار السجائر

متى تنتهي أزمة السجائر؟ يتساءل الكثير من المواطنين خاصة المدخنين عن موعد انفراجة السجائر وتوافرها بالأسواق بالأسعار الرسمية، وكذا القضاء على جشع التجار.

يذكر أن الحكومة، قد أقرت مؤخرا زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ووفقا لتعديلات الضريبة المضافة التي أقرها البرلمان وصدق عليها الرئيس السيسي، تزداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها، وكذلك التبغ بنوعيه "التبغ المسخن والتبغ السائل" بمقدار 50 قرشًا.

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القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

أسعار السجائر الجديدة

تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية، التي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 4.5 جنيه، بينما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 7 جنيهات.

وفيما يلي أسعار السجائر الكليوباترا الخاصة بالشركة الشرقية للدخان:

- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

- أسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

- أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

- أسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

موعد انخفاض أسعار السجائر 

قال المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن سعر السجائر الكليوباترا للمستهلك بعد الزيادة الضريبة الأخيرة 27 جنيها، رافضا سلوكيات بعض التجار إزاء حجب السجائر؛ بهدف افتعال أزمة ورفع أسعارها بشكل مبالغ.

وتوقع أمان خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة "ON E"، أن يشهد السوق انفراجة قريبة، لا سيما بعد توقف بعض الشركات مؤقتا خلال الأيام الماضية؛ من أجل تحديد الأسعار الجديدة بعد الزيادة الضريبية.

وتابع: "خلال اليومين المقبلين على أقصى تقدير ستتم تغطية السوق من جميع أنواع السجائر لكل الشركات"، مشيرا إلى استحواذ الشركة على 70% من إجمالي سوق السجائر المحلى في حين تمثل الشركات الأجنبية 30%.

كما طالب التجار بضرورة إتاحة المنتج للعرض أمام المستهلك وتجنب حجبه، لا سيما في ظل زيادة الشركة الإنتاج على مدار الأيام الماضية، لافتا كذلك إلى ارتفاع معدل الطلب؛ نتيجة تخوف المدخن من استمرار الأزمة الحالية.

وفيما يخص صفقة شراء إحدى الشركات الخليجية حصة من الشرقية للدخان، أكد المهندس هاني أمان، أنها لا تزال في طور التنفيذ، متوقعا الانتهاء من الصفقة خلال الأيام العشرة المقبلة على أقصى تقدير.

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