صفقة الـ 19 مليار وارتفاع أسعار السجائر| حكاية بيع أسهم الشرقية للدخان.. والحكومة ترد على تسعير الدولار

في تاريخ 3 سبتمبر 2023، حدث شيء غير عادي في مجال الأعمال في مصر. فقامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتعامل مع مسائلة تقويم الدولار في صفقة بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان. وهذا القرار أثار الكثير من التساؤلات والتحليلات، وسنستكشفه في هذا التقرير بتوضيح كافة التفاصيل والجوانب المختلفة، وهل لهذا الأمر علاقة بارتفاع أسعار السجائر؟.

تنشيط البورصة وتحسين السيولة

بيع حصة كبرى في الشرقية للدخان

وفي إطار جهود تعزيز البورصة وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز فرص الاستثمار، قررت الوزارة بيع حصة كبرى في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالشركة الشرقية لصالح شركة جلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة. وقد تم تنفيذ هذه الصفقة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

تقييم الدولار في الصفقة

وعلى الرغم من أن سعر الدولار في الصفقة كان 36 جنيها، وهو أعلى من سعر البنك المركزي الذي كان 31 جنيها، إلا أن الوزارة أكدت في بيانها أن سعر الدولار كان قرب 31 جنيها. ويأتي هذا الرد لتوضيح الأمور وتفادي الالتباسات المحتملة.