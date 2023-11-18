نحزن على غزة.. مفتى الجمهورية: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الألم يعتصر الإنسان، والقلب حزين على الأوضاع المأساوية في غزة، موضحًا أن الوضع شديد الخطورة والبؤس.

وأضاف شوقي علام خلال حواره ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن دار الإفتاء والمؤسسات الدينية على رأسها الأزهر الشريف والكنسية المصرية، كانوا وما زالوا لهم موقف مشرف تجاه القضية الفلسطينية، وهذا الموقف نابع من قلب مصري يعبر عن حبه وانتمائه للقضية الفلسطينية.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري، وعلى مر التاريخ لم تتخلى مصر عن القضية الفلسطينية ولن تتخلى، كما أن مواكبة المؤسسات الدينية للأحداث في غزة كان منذ اللحظة والأولى، وسيكون مستمر حتى نصل إلى الحل العادل الذي يرضي الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم عن أهل فلسطين.

المسجد الأقصى قضية محورية

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن المسجد الأقصى قضية محورية وجزء رئيسي في القضية الفلسطينية، كما أن بيانات الإفتاء لدعم فلسطين تمحورت نحو عدة ركائز مهمة، مهنا: «استنكار العدوان، الغوث، الإعانة، وقف إطلاق النار».