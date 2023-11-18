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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المفتي: الدولة المصرية لها دور كبير في تقديم المساعدات لأشقائنا بغزة

شوقى علام مفتى الجمهورية
شوقى علام مفتى الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن كل مواطن مصري ثمن دور الدولة المصرية وقيادتها السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الأشقاء في فلسطين ومساعيه لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لأهل غزة.

ووجه المفتي خلال حواره ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، الشكر إلى القيادة السياسية على دورها الكبير منذ الحرب على قطاع غزة، وهناك سيل من المساعدات المقدمة لأهل غزة والتي تشمل كل ما يحتاجه الأشقاء في الوقت الحالي.

المؤسسات الأهلية

وتابع: المؤسسات الأهلية والخيرية الممثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي قدمت نموذجا يحذى به في تقديم المساعدات، مؤكدًا أن دائرة البر واسعة وتشمل كل ما يتصور أن يكون برا.

وأكمل المفتي: الإسلام حسنا على البر والتقوى وتقديم المساعدات من خلال مقدرة كل إنسان لما يملك، فالله يتقبل كل عمل صالح من عباده وفقا لمقدرتهم. 

الإعلامي حمدي رزق التحالف الوطني البر والتقوى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الدولة المصرية القيادة السياسية

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