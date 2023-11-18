تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة أجواء شتوية باردة، مع انخفاض فى درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



انخفاض فى طقس الساعات المقبلة



ويشهد الطقس تشكل السحب على أقصى الساحل الغربي، مع اقتراب المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم، ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن السواحل خلال الساعات المقبلة.

ووفق الأرصاد الجوية تتأثر الكثير من محافظات الجمهورية بالمنخفض الجوي وذلك بالتزامن مع تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية ومطروح، تحسبا لأمطار شديدة تصل إلى درجة السيول.



سيول فى شمال سيناء



ومن المقرر أن تضرب السيول مناطق في وسط سيناء ومحافظة شمال سيناء، وأيضا مدن العلمين والضبعة والاسكندرية وجنوب البحيرة وكفر الشيخ أيضا، أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح الغد الأحد، قد تكون رعدية، فيما قررت بعض المحافظات، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.



تعليق الدراسة في الاسكندرية



أعلنت محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.

تعطيل الدراسة فى مطروح

أما المحافظة الثانية التي قررت تعطيل الدراسة فهى محافظة مطروح في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية، غدا الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع توقع بسقوط أمطار غزيرة.

كما تتوقع الأرصاد الجوية، أن يحدث تكاثف للسحب على غرب مطروح، مع وجود سحابة ماطرة على مشارف مطروح، على أن تكون بداية المنخفض الجوي المنتظر، الليلة، وغدا.

و تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أمواج يصل إلى 5 أمتار.

ووفق الأرصاد فإن المنخفض الجوي، متمركز على شرق البحر المتوسط، ويؤثر على شمال البلاد، ويسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره مساء اليوم السبت.

درجات الحرارة مساء اليوم

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.



طوارئ في المحافظات

وبسبب الأحوال الجوية قررت عدد من المحافظات رفع حالة الطوارئ استعدادا لتساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، محذرة المواطنين من ضرورة الحيطة والحذر وخاصة السائقين علي الطرقات السريعة والصحراوية.



هذا بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.