اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس

اخبار مصر… تشهد حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة أجواء شتوية باردة، مع انخفاض فى درجات الحرارة ويسود طقس متقلب ما تسبب في تعطيل الدراسة في محافظتين... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة أجواء شتوية باردة، مع انخفاض فى درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اقتراب المنخفض الجوي، وبدء السحب في التشكل علي أقصى الساحل الغربي يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات المقبلة.

الرئيس السيسي وماكرون يتبادلان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي بشأن التصعيد في قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة.

الرئيس السيسي: المجتمع الدولي مسئول عن تنفيذ قراري مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي وعقد معها جلسة مباحثات.

السيسي يبلغ الاتحاد الأوروبي رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية.

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهاء أزمة الدولار في مصر.

الصحة لـ صدي البلد: سيارات الإسعاف مستعدة لنقل أطفال غزة المبتسرين للمستشفيات المصرية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إنه بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، هناك استعداد تام لاستقبال الأطفال الخدج “المبتسرين” القادمين من قطاع غزة بالمستشفيات المصرية.

عابرة وتنتهي قريبا.. رئيس الوزراء يزف بشرى عن أزمة الدولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه شرف بوجوده في إطلاق قافلة اغاثة اهلينا في غزة صباح اليوم لافتا إلى أنه قام بعد ذلك بجولة داخل ١٠ مصانع في مدينة العبور و العاشر من رمضان مشيرا الي ان هناك توجيهات للرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص.

مَعْرِض توت عنخ آمون التفاعلي يفتح أبوابه للجمهور بالمتحف المصري الكبير

اِفْتُتِح في المتحف المصري الكبير، مَعْرِض "توت عنخ آمون التفاعلي"، بالشراكة مع أحد المؤسسات الإسبانية. يدعو المَعْرِض زواره؛ للانطلاق في رحلة متجددة، مع الملك توت عنخ آمون، الملك الذهبي، الذي أبهر سحر مقتنياته العالَم أجمع.

رئيس الوزراء: ضخ ملايين الدولارات لإقامة المصانع دليل على ثقة المستثمر الأجنبي في مصر

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بتصريحات تليفزيونية، خلال جولته الموسعة التي قام بها في مدينتى العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

رئيس الوزراء يتفقد الشركة العالمية للتنمية الزراعية بالعاشر من رمضان

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد ومرافقوه الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس مصر) الاماراتية.

تحدى الفراعنة.. نائب وزير السياحة تشارك في انطلاق الحدث الرياضي للقفز بالمظلات بالأهرامات

شاركت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في انطلاق الحدث الرياضى للقفز بالمظلات في منطقة أهرامات الجيزة، الذي انطلق تحت شعار "صنع في مصر.. تحدى الفراعنة"، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلون عن وزارة الشباب والرياضة.

الحكومة تعلن دعم المصانع لإعادة تدوير المياه للحد من الاستهلاك

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية المرتقبة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 ، وسُبل تعزيز قدرة الدولة المصرية على التعامل مع الحالات المناخية المتطرفة ، والتعامل الفعال مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية ، وجهود تطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر .

وزير الدفاع الفرنسي يطلع السيسي على نتائج جولته الإقليمية لحقن الدماء في غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "سيباستيان لوكورنو" وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء ومركزا إقليميا في المنطقة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "أوتسوكا" اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمصر.

حملة السيسى تبرز أهم عباراته في مؤتمر "حكاية وطن": مصر لا تخاف ولا تسقط

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عباراته الشهيرة من كلمته التى ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، الذى اختتم فعالياته فى الثانى من أكتوبر الماضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي أعلن خلاله ترشحه لفترة رئاسية جديدة.