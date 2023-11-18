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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتهاء أزمة الدولار في مصر.

وعن موعد انتهاء الأزمة قال رئيس الوزراء، اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر، إن أزمة الدولار في مصر الآن هي أزمة عابرة، وأكد أنها ستعبر من هذه الأزمة خلال فترة قصيرة وستنتهي قريبا.

موعد انتهاء أزمة الدولار

وأوضح مدبولي - في تصريح صحفي اليوم على هامش زيارته إلى مدينتي العبور والعاشر من رمضان لتفقد عدد من المصانع - أن الدرس الذي تم تعلمه من الأزمة العالمية والاقتصادية السابقة أننا كدولة لا بد أن نعتمد على مقدراتنا وإنتاجنا بأكبر قدر ممكن.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أقام عدة مصانع حاليا بمصر بالملايين ليستثمر لسنوات طويلة مقبلة، وفي فترة زمنية قصيرة سيقوم بتشغيلها، وأنه يعي تماما أن الأزمة الحالية عابرة.

الرخصة الذهبية

وكشف رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم أن 10 مصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان تعتمد في 95% منها على استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعي تماما أين تضع أموالها، ولفت إلى حصول مصنعين - تركي وصيني - على الرخصة الذهبية، وأنه في أقل من 6 أشهر تم إنشاء المصنعين، وسيتم تشغيلهما وبدء الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

الدولة توجه كل الدعم الممكن لتشجيع الصناعة المحلية

ووجه رئيس الوزراء رسالة إلى رجال الصناعة الوطنيين، بأن الدولة توجه لهم كل الدعم الممكن لتشجيع الصناعة المحلية، وشدد على أهمية الصناعة لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى المتابعة المستمرة مع المسؤولين والوزراء لإزالة كافة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين ومحاولة تذليلها.

سعر الدولار اليوم 

جدير بالذكر أن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه واصل صعوده في السوق السوداء خلال تعاملات السبت، بينما أغلق سعره على استقرار في البنوك المصرية بنهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولته بالعاشر من رمضان أن 95٪؜ من الاستثمار في مصر استثمار أجنبي مباشر مشيرا الي أنه تفقد استثمارات في الدواء ومواد البناء ونسيج ، وأن الاستثمارت وتشغيل المصانع في مصر تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار .

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