تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة موسعة في مدينتى العبور والعاشر من رمضان، لتفقد 10 شركات ومصانع فى عدد من القطاعات الانتاجية والصناعية المختلفة، وذلك برفقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت الموافق 18 من نوفمبر الجاري، إلي الأزمة الاقتصادية وأزمة الدولار التي حدثت في الأيام الماضية، ليدلي رئيس الوزراء ببشري سارة للمواطنين بشأن انتهاء أزمة الدولار خلال تصريحاته.

ملف الصناعة علي رأس أولويات الحكومة

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن ملف الصناعة في الدولة المصرية، وقال رئيس الوزراء أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وتابع أن الاهتمام بملف الصناعة وجاء منذ تكليف الحكومة، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى قيادة الاقتصاد المصري فى مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.