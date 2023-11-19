عملية حوثية ضد الاحتلال.. اختطاف سفينة إسرائيلية وأسر 52 شخصا

أفادت قناة الميادين بوجود أنباء عن احتجاز 52 شخصًا كانوا على متن السفينة الإسرائيلية "جالاكسي ليدر" التي تم اختطافها على يد جماعة الحوثي.

كما أفادت فضائية العربية، اليوم الأحد بأن هناك أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية تحمل اسم "جالاكسي ليدر" على يد جماعة الحوثي اليمنية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن، عن استهداف مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة إيلات اليوم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية انها ستبث خلال الساعات القادمة بيان مهم، وفق ما نشر العميد يحي سريع على حسابه الرسمي على منصة إكس.

قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، الأحد، إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا سريع، عبر قناة الجماعة على تيليجرام، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وسبق لزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن قال إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما سبق أعلن الحوثيون تنفيذ سلسلة عمليات بالصواريخ والمسيّرات على جنوب إسرائيل، في أول انخراط لهم في حرب إقليمية. لكنّ تل أبيب أكدت غالبا أنها اعترضت هذه المقذوفات.

