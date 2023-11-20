أخبار التعليم| مفاجأة.. الشتاء لم يأت بعد وهذا موعد بدايته فلكيا .. المشاركون في البطولة العربية المدرسية يرددون هتافات داعمة لأهل فلسطين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بمشاركة 11 دولة عربية .. وزير التعليم يفتتح البطولة العربية المدرسية 2023

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام ۲۰۲۳ لكرة القدم (بنين-بنات)، والتي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري في كرة القدم والسباحة، بنادى اتحاد الشرطة الرياضى.

جامعة النيل الأهلية تختتم فعاليات هاكاثون بمشاركة 150 طالبا وخريجا

اختتمت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، فاعليات "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال GenZures بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، وبتنظيم من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، ومشاركة أكثر من 150 طالب وخريج من 14 جامعة مصرية، بالإضافة إلى مدارس STEM و مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهتمين بمجال الالكترونيات والتكنولوجيات المالية والصناعة.

وكالة الفضاء المصرية تشارك في معرض القاهرة للتكنولوجيا

شهد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية انطلاق فعاليات الدورة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 23 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

المشاركون في البطولة العربية المدرسية يرددون هتافات داعمة لأهل فلسطين

انطلقت منذ قليل فعاليات افتتاح البطولة العربية المدرسية- مصر 2023، وردد المشاركون في حفل افتتاح البطولة داخل صالة نادي اتحاد الشرطة الرياضي، هتافات تدعم فلسطين وغزة.

وزير التعليم: نؤمن بأهمية الرياضة المدرسية في بناء شخصية الطالب

ألقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، منذ قليل، كلمته الرسمية في افتتاح البطولة العربية المدرسية - مصر 2023.

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يكشف عن الاماكن الشاغرة في الكليات بالترم الثانى

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، إن الجامعة تتوافر فيها بعض الاماكن الشاغرة في كليات الهندسة وكلية المعاملات القانونية وكلية الاعمال .

تعرف على الأماكن الشاغرة بجامعة الجلالة 2023 وموعد بدء التقديم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها والأوراق المطلوبة، يشغل الآلاف من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها، وذلك مع الاقتراب من انتهاء الفصل الدراسي، حيث يتم فتح باب القبول بالجامعات الأهلية مرة أخرى مع حلول الفصل الدراسي الثاني .

"الجلالة الأهلية"تستضيف لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات

استضافت جامعة الجلالة الاهلية، اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الاعلي للجامعات، رقم (11) للدورة 2023-2024، حيث انعقدت اللجنة تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، الذي استقبل أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الاعلي للجامعات، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين لجنة القطاع، والسادة عمداء كليات الهندسة بجمهورية مصر العربية.

مفاجأة.. الشتاء لم يأت بعد وهذا موعد بدايته فلكيا

شهدت مصر اليوم سقوط أمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق حيث تعيش البلاد أحوال جوية غير مستقرة، وفرح محبي فصل الشتاء بشكل كبير حيث امتلاءت منصات التواصل الاجتماعي بالحديث بسعادة غامره عن استقبال أول ايام فصل الشتاء.

بمشاركة فلسطين.. نادي اتحاد الشرطة الرياضي يستعد لافتتاح البطولة العربية المدرسية| صور

تستعد الآن صالة نادي اتحاد الشرطة الرياضي، لبدء فعاليات افتتاح البطولة العربية المدرسية- مصر 2023، المقرر انطلاقها بعد قليل بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

آثار القاهرة: امتحانات الميد ترم في موعد المحاضرات

بدأت كليات جامعة القاهرة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 على مستوى كليات الجامعة، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.