مفاجأة.. الشتاء لم يأت بعد وهذا موعد بدايته فلكيا

الشتاء

شهدت مصر اليوم سقوط أمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق حيث تعيش البلاد أحوال جوية غير مستقرة، وفرح محبي فصل الشتاء بشكل كبير حيث امتلاءت منصات التواصل الاجتماعي بالحديث بسعادة غامره عن استقبال أول ايام فصل الشتاء.

موعد بداية فصل الشتاء

وقد يظن البعض أن فصل الشتاء قد بدأ بالفعل خاصة مع الشعور في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة، ولكن هذا ليس حقيقيا، فنحن نعيش الآن في فصل الخريف.

مفاجأة ... الشتاء لم يبدأ بعد ويفصلنا عنه أكثر من شهر

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن فصل الخريف بدء فلكيآ يوم السبت 23 سبتمبر، عندما تعامدت الشمس تماما على خط الاستواء، لذلك فنحن نعيش داخل فصل الخريف وليس الشتاء من الناحية الفلكية.

الشتاء يبدأ بعد 34 يوما

واوضح الدكتور تادرس أن فصل الخريف ينتهي يوم 23 ديسمبر القادم وهو يوم بداية فصل الشتاء فلكيآ، مع حدوث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وبذلك نكون على موعد مع بداية فصل الشتاء رسميآ بعد 34 يوما.

الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء

يستمر فصل الخريف مدة زمنية قدرها 89 يوماً و19 ساعة و38 دقيقة، وبذلك من المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، ويستمر لمدة 3 أشهر.

يتم تحديد بداية الفكلية للفصول وفقًا لتعامد الشمس على المدارات المختلفة، وعند نهاية فصل الخريف بعد لحظة الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه هنا تكون ذروة الشتاء عند يوم 23 ديسمبر المقبل، فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين - الضبعة - الإسكندرية - شمال محافظة البحيرة - كفر الشيخ "واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى "شمال محافظة الدقهلية - دمياط - بورسعيد ".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اقتراب المنخفض الجوي، وبدء السحب في التشكل علي أقصى الساحل الغربي يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات المقبلة.

من المتوقع أن تتكاثر السحب على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا خلال الساعات المقبلة وخلال ليلة يوم الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط التي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج يصل إلى 5 أمتار، وفق صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس، الأحد الموافق 19 نوفمبر، حالة من عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متفاونة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

تفاصيل الظواهر الجوية وخريطة الأمطار

وقالت هيئة الأرصاد إن فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، تمتد مساء إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.