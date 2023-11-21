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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الثلاثاء/ في البنوك المصرية، وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 12 - 9 قروش في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.63 جنيه للشراء و 33.82 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.74 جنيه للشراء، و 33.84 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.69 جنيه للشراء، 33.81 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 16 - 12 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.44 جنيه للشراء و 38.68 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.56 جنيه للشراء، و 38.80 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.45 جنيه للشراء 38.59 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ارتفاعا أكثر من 100 جنيه، وسجل 99.20 جنيه للشراء و 100.17 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي.

الدولار صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار أسعار الدولار

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