نشرة المرأة والصحة: السر وراء الرغبة في تناول الشاي بعد الطعام.. أغذية تخفف من نزلات البرد في الشتاء.. مايا دياب تثير الجدل من حفلها بقبرص

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

نصائح ذهبية لحماية الأطفال من دور السخونية المنتشر في الحضانات والمدارس

في ظل التقلبات الجوية الحالية يتعرض الأطفال وخاصة طلاب المدارس لأدوار البرد حيث الحرارة العالية منتشرة بشكل كبير في المدارس والحضانات ،يصاب الطفل بحرارة واحتقان في الحلق، ومن الممكن التهاب بدون صديد في اللوزتين،مع انسداد في الأنف وكحة شديدة متكررة وفي بعض الأحيان تكون كحة، حنجرية... ، لأن هذا الدور يستمر ما يقرب من ١٠ ايام واستجابته للأدوية بطيئة.

ما السر وراء الرغبة في تناول الشاي بعد الطعام مباشرة؟

الرغبة في تناول الشاي بعد الطعام مباشرة قد تكون مرتبطة بعدة عوامل.

رضوي الشربيني تحذر من الارتباط بالرجل التوكسيك| تفاصيل

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني عدة نصائح للحديث عن أنواع الرجال السامة «التوكسيك» وضرورة الابتعاد عن الدخول في علاقة سامة ومؤلمة وغير صحية تضرك أكثر مما تنفعك.

علامات ارتفاع ضغط الدم في الأذن.. احذر هذه الأعراض

ارتفاع ضغط الدم قد يؤثر على العديد من الأعضاء والجهات في الجسم، بما في ذلك الأذن. إليك بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع ضغط الدم في الأذن.

8 أطعمة تخفف من نزلات البرد في الشتاء.. لن تتوقعها

نزلات البرد والإنفلونزا تعد من المشكلات الصحية الشائعة في موسم الشتاء،ويزداد خطر الإصابة بالبرد والإنفلونزا، لذا تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية تساعد في عملية الشفاء، وتزود الجسم بما ينقصه من عناصر لتقوية المناعة ومحاربة الفيروسات والأمراض.

بالأبيض.. أصالة تتألق بإطلالة ناعمة في حفل ليلة الدموع بالرياض

شاركت النجمة السورية أصالة متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك من إطلالتها بحفل ليلة الدموع ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

بفستان ذهبي لامع.. مايا دياب تثير الجدل من حفلها بقبرص

خطفت النجمة مايا دياب الأنظار خلال إحيائها حفل في قبرص، وقد شاركت لها فيديو مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.