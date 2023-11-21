ارتفاع ضغط الدم قد يؤثر على العديد من الأعضاء والجهات في الجسم، بما في ذلك الأذن. إليك بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع ضغط الدم في الأذن وفقا لما نشره موقع هيلثي :

علامات ارتفاع ضغط الدم في الأذن..احذر هذه الأعراض

طنين في الأذن: يمكن أن يشعر الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم بوجود صوت طنين مستمر أو متقطع في الأذن، وقد يصفونه بأنه صفير أو طنين.

ازدياد الحساسية للأصوات: قد يحدث ارتفاع ضغط الدم تغيرًا في الحساسية للأصوات، حيث يمكن أن يبدو الصوت أكثر وضوحًا أو أن يبدو أقوى مما هو عليه عادة.

احتقان الأذن: يمكن أن يعاني الأشخاص ذوي ارتفاع ضغط الدم من احتقان في الأذن، وقد يشعرون بأن الأذن ملؤها ضغط أو توتر.

آلام في الأذن: قد تشعر بألم في الأذن أو حولها نتيجة لارتفاع ضغط الدم.

تغير في السمع: قد يلاحظ بعض الأشخاص تغيرًا في السمع أو صعوبة في فهم الكلام، وذلك بسبب تأثير ارتفاع ضغط الدم على الأوعية الدموية والأعصاب في الأذن الداخلية.

إذا كنت تعاني من أعراض مشابهة وتشتبه في ارتفاع ضغط الدم في الأذن، فمن المهم أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل صحيح. يجب عدم تجاهل هذه الأعراض، حيث يمكن أن تكون مؤشرًا على مشكلة صحية أكثر خطورة.