نبات دوار الشمس الدرني (Helianthus tuberosus)، المعروف أيضًا باسم الياقوت الأرضي أو الجرب الأرضي، هو نبات ينتمي إلى عائلة الأقحوانيات (Asteraceae). يُعتقد أنه مفيد لبعض مرضى السكري، ولكن يُشير إلى أن الأدلة العلمية لا تزال محدودة ومتناقضة في هذا الصدد وفقا لما نشره موقع هيلثي :

دوار الشمس الدرني.. نبات مفيد لمرضى السكري

يحتوي دوار الشمس الدرني على مستويات عالية من الأنزيم الهضمي المعروف باسم "الإنولين" (Inulin)، والذي يعتبر نوعًا من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء. يُعتقد أن الإنولين يساهم في تحسين تحكم مستوى السكر في الدم عند بعض مرضى السكري من النوع 2.

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الإنولين قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. قد يُعزى ذلك إلى تأثير الإنولين في تأخير امتصاص الجلوكوز في الأمعاء الدقيقة وتحسين عملية إفراز الأنسولين.

ومع ذلك، هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد فعالية دوار الشمس الدرني في إدارة مستويات السكر في الدم وما إذا كان له أي تأثير على النتائج الصحية العامة لمرضى السكري. يُنصح دائمًا بالتشاور مع الفريق الطبي المعالج قبل تضمين أي نباتات أو مكملات غذائية جديدة في نظام العلاج الخاص بك، خاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري أو أي حالة صحية أخرى.