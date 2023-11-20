هتشوفها بعينك .. ظاهرة فلكية مع غروب الشمس اليوم

كشف جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل اليوم.

وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن"، :" كل الأجرام السماوية لها مدار محدد ومن الممكن أن يحدث اقتران بين نجمين او عدد من الاجرام السماوية ".

وأضاف جاد القاضي:" القمر يقترن اليوم مع كوكب زحل، وكوكب زحل احد الكواكب المتميزة بحلقاته ".

وتابع جاد القاي:" تظهر ظاهرة الاقتران مع غروب الشمس اليوم ولكن الفترة الحالية بها غيوم وسحب في السماء وبالتالي تقل فرص رؤية ظاهرة اقتران القمر في السواحل الشمالية ".

واكمل جاد القاضي:" يمكن رؤية ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل بالعين المجردة، وفي يوم 25 نوفمبر سيكون هناك اقتران للقمر مع كوكب المشترى ".