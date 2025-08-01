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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في دقائق

طريقة عمل الحلاوة الطحينية
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
آية التيجي

كشفت الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجيها "على قد الإيد" طريقة عمل الحلاوة الطحينية بربع سعرها، وبوصفة مبتكرة وسهلة.

ويمكن تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل بمكونات بسيطة، وبتكلفة أقل بكثير من الجاهزة، وبطعم شهي ينافس المصانع.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

المقادير الأساسية:

كوب طحينة (مصفّى أو مخلوط حسب الذوق)

كوب سكر بودرة

كوب لبن بودرة

فانيليا (اختياري) لإضفاء نكهة عطرية

فستق مفروم أو سوداني للتزيين (اختياري)  

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

طريقة التحضير:

ـ خلط المكونات الجافة: يُمزج السكر البودرة مع اللبن البودرة جيدًا في وعاء عميق.

ـ إضافة الطحينة تدريجيًا مع التحريك حتى تتكون عجينة ناعمة وغير لزجة.

ـ فانيليا: يمكن إضافة ملعقة صغيرة حسب الرغبة لتعزيز النكهة.

ـ وضعها في قالب مدهون بالزيت أو مُغطى بورق الزبدة.

ـ التزيين: يُرش الفستق أو السوداني في قعر القالب ثم يُصب فوقه الخليط، ويُضغط جيدًا.

ـ التبريد: يُوضع القالب في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين أو حتى تتماسك الحلاوة.  

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

نصائح لنجاح الحلاوة الطحينة 

وتكفي المقادير الثلاثية تكفي لعمل كيلو تقريبًا من الحلاوة، مع مراعاة توازن الطحينة والحليب لمنع التفتت  .

تُحفظ الحلاوة الطحينية  في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين، وتُقطع بسهولة بعد التبريد.

الحلاوة الطحينية الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الحلاوة الطحينية على قد الإيد

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