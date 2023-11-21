8 أطعمة تخفف من نزلات البرد في الشتاء.. لن تتوقعها

نزلات البرد والإنفلونزا تعد من المشكلات الصحية الشائعة في موسم الشتاء،ويزداد خطر الإصابة بالبرد والإنفلونزا، لذا تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية تساعد في عملية الشفاء، وتزود الجسم بما ينقصه من عناصر لتقوية المناعة ومحاربة الفيروسات والأمراض.

وهناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن تناولها لتحسين المناعةوفقا لموقع healthdirect نستعرض الأطعمة التي تخفف من نزلات البرد.



أطعمة تخفف من نزلات البرد:

1- شوربة الفراخ:

تساهم شوربة الدجاج بالتخفيف من نزلات البرد والإنفلونزا لأنها تحتوي على نسبة عالية من والفيتامينات الغذائية والصوديوم و تحتوي على البروتينات الضرورية لجهاز المناعة للانسان.



2- العسل:

يتميز العسل بفوائد صحية عديدة ويساعد في تقوية جهاز المناعة، والحد من الأمراض ويساعد في علاج الجروح ومضاد للميكروبات والتخلص من البكتريا.



3- الثوم والبصل:



يحتوي الثوم على الأليسين، والذي هو مركب يساعد في محاربة الالتهابات والبكتيريا.

يساعد الثوم في علاج والوقاية من نزلات البرد لاحتواءه على مجموعة خصائص مضادة للبكتيريا



4- الشاي الأخضر :

يعد من المشروبات والسوائل التي تساعد الجسم على مقاومة أي عدوى أو فيروسات لأنه خالي الكافيين ويتميز الشاي الأخضر بأنه مليء بمضادات الأكسدة والتي تساعد في تقوية جهاز المناعة.



5- الفاكهة والخضروات:

ينصح خبراء التغذية مع وجبة الطعام تناول الفاكهة والخضروات الطازجة والحمضيات مثل البرتقال وغيرها من الفواكة التى تحد من نزلات البرد،لاحتواءها على كمية كبيرة من الفيتامينات



6- الحليب الدافئ:



ينصح بتناول كوب من الحليب ليساعد في علاج نزلاد البرد، كما يحتوي الحليب على فيتامين د والذي له دور كبير في الوقاية من البرد، ويساهم في الاسترخاء وتحسين المزاج خلال الطقس البارد.



7-الأسماك الدهنية:

ينصح بتناول الأسماك مرة واحدة في الأسبوع، لاحتوائه على كمية جيدة من الحديد والزنك والنحاس، كما تحتوي الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونا على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على السيطرة على التهابات الجسم.



8-الماء

الحرص على تناول كميات كبيرة من شرب الماء، فى الشتاء والسوائل الدافئة أيضاً لتخفيف من نزلات البرد والإنفلونزا،والشفاء ،كما تساعد شرب الماء على تنظيف الجسم من الفضلات.