متاهة الليل.. اكتشاف تضاريس مذهلة لكوكب المريخ| اعرف أكثر

تستمر المركبات الفضائية في اكتشاف المزيد من الأسرار المذهلة عن كوكب المريخ، حيث تم الكشف مؤخرًا عن نظام وديان ضخم يمتد بطول إيطاليا ويتجاوز عمق "الوادي الكبير" بثلاثة أضعاف.

أطلق العلماء على هذا النظام الوديان "متاهة الليل" نظرًا لوجودها في منطقة مظلمة دائمًا على سطح الكوكب.

ووفقا لـ"سي ان ان" التقطت مركبة الفضاء "مارس إكسبرس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صور لـ "متاهة الليل" بواسطة كاميرات ستيريو عالية الدقة، تظهر الصور تفاصيل مذهلة للوديان المتقاطعة، والتي تتراوح أعماقها بين 100 و 300 متر.

يُعتقد أن هذه الوديان قد تشكلت نتيجة للنشاط البركاني السابق، حيث تسببت الحمم البركانية المنصهرة في تشقق السطح وتشكيل هذه الشبكة المعقدة من الوديان.

تُعد "متاهة الليل" أحد أكثر التضاريس المذهلة على سطح المريخ، وتمثل اكتشافًا مهمًا للعلماء. توفر هذه الصور الجديدة نظرة ثاقبة على تاريخ المريخ وتشكله الجيولوجي. كما أنها توفر معلومات قيمة يمكن استخدامها لدراسة إمكانية وجود حياة على الكوكب الأحمر.

تستمر بعثة "مارس إكسبرس" في دراسة سطح المريخ وكشف المزيد من أسراره.