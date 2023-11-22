عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متاهة الليل.. اكتشاف تضاريس مذهلة لكوكب المريخ| اعرف أكثر

صدى البلد

تستمر المركبات الفضائية في اكتشاف المزيد من الأسرار المذهلة عن كوكب المريخ، حيث تم الكشف مؤخرًا عن نظام وديان ضخم يمتد بطول إيطاليا ويتجاوز عمق "الوادي الكبير" بثلاثة أضعاف.

أطلق العلماء على هذا النظام الوديان "متاهة الليل" نظرًا لوجودها في منطقة مظلمة دائمًا على سطح الكوكب.

ووفقا لـ"سي ان ان" التقطت مركبة الفضاء "مارس إكسبرس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صور لـ "متاهة الليل" بواسطة كاميرات ستيريو عالية الدقة، تظهر الصور تفاصيل مذهلة للوديان المتقاطعة، والتي تتراوح أعماقها بين 100 و 300 متر.

txt

الليلة.. كوكب زحل سيد الخواتم يظهر في سماء مصر بوضوح

txt

سقوط ركام مركبة فضائية للهند على كوكب الأرض| كيف حدث ذلك؟

يُعتقد أن هذه الوديان قد تشكلت نتيجة للنشاط البركاني السابق، حيث تسببت الحمم البركانية المنصهرة في تشقق السطح وتشكيل هذه الشبكة المعقدة من الوديان.

تُعد "متاهة الليل" أحد أكثر التضاريس المذهلة على سطح المريخ، وتمثل اكتشافًا مهمًا للعلماء. توفر هذه الصور الجديدة نظرة ثاقبة على تاريخ المريخ وتشكله الجيولوجي. كما أنها توفر معلومات قيمة يمكن استخدامها لدراسة إمكانية وجود حياة على الكوكب الأحمر.

تستمر بعثة "مارس إكسبرس" في دراسة سطح المريخ وكشف المزيد من أسراره.

التضاريس البركان الحمم البركانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ترشيحاتنا

حكومة الاحتلال تصادق على صفقة تبادل الأسرى مع حماس

خلاف بين جانتس وسموتريتش بسبب المصادقة على صفقة الأسرى

شغب جماهيري.. انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين بعد تأخرها نصف ساعة

غير ملتزم ودماغه مش معاه.. «أحد» السعودي يكشف كواليس مثيرة لضم فتوح

سرقة محل مجوهرات في إسطنبول بـ«الريموت» خلال دقيقة واحدة |تفاصيل

مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول إقليم شمال إفريقيا في عدد السكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل كيك بدون بيض

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ