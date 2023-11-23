الجيش الإسرائيلي يكشف كيف ستتم عملية تبادل الأسرى مع حماس؟

قال دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إطلاق سراح الأسري الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة هو عملية معقدة ستتم على عدة مراحل.

وأوضح هاجاري وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست: "هذه عملية معقدة ستستغرق وقتًا وتستمر على عدة مراحل، ومبدأنا هو إطلاع عائلات الرهائن أولاً، ثم تحديث الجمهور بكل ما يجري، والأيام المقبلة ستتضمن لحظات من الألم، ولحظات من الفرح، وربما تشمل محاولات الإرهاب النفسى".

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن عملية إطلاق سراح بعض الأسري المحتجزين في غزة لن تبدأ قبل 24 نوفمبر.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لإعادة 50 رهينة على الأقل من غزة في غضون 4 أيام يتم خلالها وقف إطلاق النار.

وفي صباح يوم 22 نوفمبر، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني يمكن إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، تحتجز حماس ما مجموعه 240 إلى 250 رهينة معظمهم مواطنون إسرائيليون، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون أيضًا جوازات سفر من ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، وحوالي 35 منهم من الأجانب الذين ليسوا مواطنين إسرائيليين، معظمهم من التايلنديين الذين عملوا في البلاد.