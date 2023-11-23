عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي: إسرائيل وحماس تعملان على وضع التفاصيل النهائية لصفقة الأسرى

ضفقة الأسرى
ضفقة الأسرى

كشف مسؤول أمريكي، أن واشنطن تأمل بدء عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” صباح اليوم الجمعة.

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن الاحتلال وحماس تعملان على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية لصفقة التبادل، لافتًا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتسوية تفاصيل مواقع وطرق نقل الأسرى.

وأفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” نقلًا عن مسؤول بأن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس قد يحتاج لوثيقة موقعة من الطرفين ليدخل حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلاً عن مصادر مطلعة، أن سبب تأجيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس هو أن الخطة التنفيذية لم يتم الانتهاء منها بعد.

وحسب الموقع الأمريكي، قال مسؤول إسرائيلي إن تنفيذ الاتفاق تأخر نظرًا لأن إسرائيل لم تتلق قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن سبب التأخير هو أن الخطة التنفيذية لإطلاق سراح الرهائن لم يتم الانتهاء منها بعد.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيل بنيامين نتنياهو، قال الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات فيما يخص صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لا تسامح مع أي خرق للهدنة القصيرة.

وأكد التزامه بالعودة إلى القتال وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهم سيستمرون في القتال بعد الهدنة القصيرة.

ولفت إلى أن الحرب مستمرة حتى تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وقطاع غزة لن يشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن.

واشنطن إسرائيل حماس إسرائيل وحماس إسرائيل وحركة حماس المقاومة الفلسطينية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 23-11-2023

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

ترشيحاتنا

FBI ينهي تحقيقاته بشأن الانفجار الحدودي مع كندا.. ماذا أسفر؟

مسئول أمريكي: إسرائيل وحماس تعملان على وضع التفاصيل النهائية لصفقة الأسرى

أفضل دعاء بعد الفجر..10 كلمات تسلمك من كل الشرور وتبارك في رزقك

بطاقة الخدمات المتكاملة .. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

بعد معاداته لـ فلسطين.. شرطة نيويورك توقف مسئولا سابقا في إدارة أوباما

مورينيو والأفضل.. أندية السعودية تتجه للتعاقد مع لاعبين بالدوري الإيطالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فستان لافت.. مي حلمي تستعرض جمالها | شاهد

لمرضى السكر.. الجوافة تحميك من أمراض خطيرة

انتشر في كل بلد.. منظمة الصحة تحذر من هذا الفيروس

فيديو

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ