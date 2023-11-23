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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفقة تبادل الأسرى.. طريقة إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من المعتقلات الإسرائيلية

المعتقلات الإسرائيلية
المعتقلات الإسرائيلية

تبدأ الهدنة في قطاع غزة، غدا الجمعة بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية القطرية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بجهود مصرية وقطرية وأمريكية.

ومن المنتظر الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن في سبيل هذه الخطوة بدأت سجون عوفر والدامون ومجدو، في إسرائيل الاستعداد لإطلاق سراح الأسرى الأمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

 

 

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه وبحسب تفاصيل عملية الإفراج المقررة غدا فإن الأسرى الفلسطينيين لن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد استلام الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين المقدرة بحوالي عشرة أسرى في أول يوم. 

وأضافت أنه وبموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراحهم على دفعات، بحيث مقابل كل 10 اسرى إسرائيليين، سيتم إطلاق سراح 30 أسيراً قاصراً وأسيرة.

وسيتم نقل الأسرى من السجون إلى سجن عوفر، وبواسطة الصليب الأحمر، سيتم نقلهم بمركبات إلى حاجز بيتونيا ومن هناك سيتم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية.

بينما سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية إلى مراكز الشرطة الإسرائيلية ومن هناك سيتم إطلاق سراحهم إلى منازلهم.

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