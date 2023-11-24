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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 63.2 مليار جنيه في أسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 63.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.710 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.8%.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات الخميس، آخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقى 19مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 25,519.49 نقطة.



صعود مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة.

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