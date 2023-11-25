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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. إسقاط مسيرة إسرائيلية ببلدة قباطية جنوب جنين

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت قناة فلسطين اليوم ان مقاومون تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أثناء الاشتباكات في بلدة قباطية جنوب جنين.

وتواصل قوات الاحتلال إستمرار حصار منزل في قباطية من قبل قوات الاحتلال واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة.


وفي سياق اخر؛ اغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة الخليل "رأس الجورة" بكلا الإتجاهين بشكل مفاجئ وأزمة خانقة بالمكان.

وتدخل الهدنة المؤقته يومها الثاني في قطاع غزة، حيث يسود الهدوء ميدانياً، في الوقت الذي  يترقب الشارع الفلسطيني فيه إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال وإطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيراً فلسطينياً مقابل 13 محتجزاً إسرائيلياً.

 

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