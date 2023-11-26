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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري حاشد بميت غمر لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. 

وحضر المؤتمر، النائب أحمد عبد الجواد أمين تنظيم الحزب بالمركزية، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية ، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

كما حضر أيضا النائب عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالمركزية النائب محمد المرشدي أمين المحافظة، والهيئة البرلمانية للحزب بالدقهلية وأعضاء وكوادر حزب مستقبل وطن بالدقهلية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وقراءة آيات من القرآن الكريم، وأعقبه الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وتم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن محافظة الدقهلية حشدت اليوم مليونية ولدي ثلاث رسائل، وًمن هنا ابعث رسالة للرئيس بأن الدقهلية ستكون الأولي في التصويت، فنحن وراء الرئيس الذي حمي الامن القومي، والآن عرفنا ان مصر قوية برئيسها و شعبها و جيشها و الشعب المصري سيرد الجميل في صندوق الانتخابات.

وأكد النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة الدولة، أن الشعب قال بوضوح محتاجين قائدنا فهو دائما في صف المواطن وصف الدولة، ولا يستجيب لأي ضغوط، مهما مرت بلادنا بظروف صعبه، معلقا “أنا متاكد ان مشاركة محافظة الدقهلية ستكون ساحقه وسنحقق أرقاما قياسية”.

وقال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن جند مصر خير أجناد الدنيا، كما قال رسول الله، فيا أمة المصطفى قفوا خلف رئيسكم وجددوا العهد، فواجبنا نحو مصر بلد الامن والامان هو الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا و لنقف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية فاللهم احفظ مصرنا و رئيسنا.

وأشار القمص بيشوي كامل، ممثل الكنيسة المصرية، إلي أن الشعب القبطي يحب دولته، وظهر هذا جليا علي مدار الأزمنة، فنحن نصلي يوميا لأجل رئيسنا ولجيش مصر وللشعب المصري، قبل حكم رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرت مصر بالكثير من الصعاب، وأكرمنا الله بالرئيس، فلماذا الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لأنه محنك قوي ووضع إستراتيجية وخطة لإنجاز كل شيء خلال الوقت المقرر، فلذا فنحن من هنا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.   

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