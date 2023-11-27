رئيس الشرقية: فريق الهوكي حقق إنجازا غير مسبوق للتويجه ببطولة إفريقيا

قال حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية، إن فريق الشرقية للهوكي، حصل على دعم كبير وغير مسبوق من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي نتج عنه تتويج الفريق ببطولة إفريقيا.

وأضاف مرزوق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن ما حققه فريق الهوكي إنجاز تاريخ لم يسبق لنادٍ أن حققه من قبل.

وأوضح أن القيادة السياسية وكذلك محافظ الشرقية، لم يبخل على فريق الشرقية للهوكي، حيث دعم وزير الرياضة، الفريق بمليون جنيه للسفر من أجل المشاركة في البطولة.

واختتم تصريحاته، بأن الجميع سينتظر فريق الشرقية للهوكي، في مطار القاهرة، غدًا لاستقبالهم بعد الإنجاز التاريخي.