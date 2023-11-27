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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باستثمارات مليار جنيه.. انشاء مصنع لصناعة السبائك والمشغولات الذهبية بمصر قريبا

صدى البلد


قال جون لوكا رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا، إن الشركة تستهدف زيادة حجم إنتاجيتها من السبائك والجنيهات، بطاقة إنتاجية مستهدفة من بين 50 إلى 100 كيلو يوميًا، وباستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، كما تعتزم تشغيل خطًا لإنتاج المشغولات الذهبية باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، وذلك في إطار تنويع منتجاتها وتلبية الطلب المحتمل بالأسواق المحلية.
أضاف، أن «جولد إيرا» تمتلك عدة فروع في مصر، وفرعين في الإمارات، وفرعًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعتزم الشركة افتتاح فرعيين جديديين في عمان وقطر، خلال العام المقبل، وذلك في إطار خطتها التوسعية والانتشار بالأسواق الخارجية. 
أوضح، لوكا، أن «جولد إيرا» تمتلك خطًا لإنتاج السبائك، والجنيهات، بأوزان وأحجام مختلفة، تتوافق مع كافة المحافظ الاستثمارية من ربع جرام، وحتى كيلو.
أضاف، كما تتمتع منتجات الشركة بعوامل أمان، من بينها دمغة مصلحة الدمغة والموازين، لضمان دقة وسلامة الوزن والعيار،  بالإضافة لغلاف آمن، مدون QR Code، يشمل جميع بيانات السبيكة  من الوزن، وتسلسل الملكية، وذلك لحفظ بيانات المالك في حالة الضياع أو السرقة.
أشار، إلى أن «جولد إيرا» تتيح لعملائها فرصة بيع سبيكة منتجاتها  داخل مصر و خارجها، حيث تمتلك الشركة عدة فروع بالأسواق الخارجية، كما تمكن عملائها من ميزة الكاش باك في حالة شراء سبيكة «جولد إيرا» من الإمارات أو السعودية، وبيعها في مصر، لاسيما وأن السوق المحلي لا يمنح العملاء نسبة الكاش باك على السبائك والجنيهات المستوردة من الأسواق الخارجية.
ولفت، لوكا، إلى أن الشركة لديها رؤية واضحة، حيث تسعى لنشر ثقافة الادخار الآمن، وتعظيم مدخرات المواطنين عن طريق استثماء السبائك والعملات الذهبية

قال أسامة زرعي، مدير فروع «جولد إيرا مصر» ، إن الشركة تعتزم افتتاح فرعيين جديدين خلال الشهر المقبل، فرع في طنطا وأخر في مدينة المنصورة، ليبلغ إجمالي عدد فروع الشركة في مصر نحو 10 فروع، من بينها فرع في منطقة الصاغة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعبور، والفيوم، وطنطا، وأسيوط، والإسكندرية.
أضاف، أن الشركة وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى، لتغطية الطلب في مدن الصعيد والأقاليم، وتماشيًا مع خطة خطة الدول لضخ استثمارات وتنمية مدن الصعيد، وتحسين حياة المواطنين، حيث تستخدف الشركة الوصول بعدد فروعها لنحو 18 فرعًا في 2024.
ولفت، زرعي، إلى أن «جولد إيرا» من أكبر الشركات التي تمتلك فروعًا بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بغرض تسهيل الوصول للعملاء، وتحقيق الموثوقية بين الشركة والعملاء.
وأشار، زرعي، إلى أن الشركة ستطرح عن تصميمات جديدة لمنتجاتها من السبائك، بالإضافة لاتاحة ميزة التقسيط، من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
وتعد «جولد إيرا» شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2020، وحصلت علي تراخصيها وفقًا للقانون المصري من هيئة الاستثمار، وهيئة الدمغة والموازين، وتعمل الشركة في مجال صناعة السبائك والجينهات الذهبية، بالإضافة لعمليات استيراد وتصدير الذهب.

الأسواق الخارجية الاستثمارية السبائك والعملات الذهبية السبائك والمشغولات الذهبية السعودى السبيكة السبائك السوق المحلي

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