النايلون لحماية الخيام من الأمطار.. مشاهد من معاناة النازحين في قطاع غزة

رصد راديو صوت فلسطين مشاهد لآلاف الخيام مغلفة بأكياس النايلون التي وضعها النازحين كي تقيهم الأمطار والبرد.



ويعيش الفلسطينيون المهجرين إلى جنوب غزة بسبب العدوان الإسرائيلي أوضاع صعبة.



وتزداد المعاناة في ظل هذه الأوضاع المآساوية حيث نزح نحو مليون و٧٠٠ ألف مواطن من أماكن إقامتهم الأولى.



وخلف العدوان نحو 15 ألف شهيد حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.



ويقول المسئولون الفلسطينيون إن توفير الغذاء والماء والدواء هي مسؤولية الاحتلال وهو حق مكفول ضمن القانون الدولي الإنساني، إذ عليه أن يضمن أساسيات الحياة للشعب المحتل.



حذرت منظمات دولية من استخدام الاحتلال أداة التجويع والتعطيش كسلاح حرب.