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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية تكرم مدير تموين الإسماعيلية| صور

اللقاء
اللقاء

نظمت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي، حفل تكريم أحمد منصور، مدير مديرية التموين بالمحافظة، تقديرًا وتكريمًا لمجهوداته في الفترة الماضية.

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جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الغرفة، جلال الطاهر نائب أول، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز أمين صندوق، ومن أعضاء مجلس الإدارة كلا من آمال إبراهيم، أحمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد عبد المحسن، محمد السيد مدير الغرفة، رائد داود مدير الرقابة التجارية، عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية.

خلال اللقاء، أكد أكرم الشافعي، رئيس تجارية الإسماعيلية، أن مديرية التموين بالاسماعيلية، قد شهدت أدواتها نشاط بالعمل والحملات التموينية ومراقبة الأسواق ومنع تداول البضائع مجهولة المصدر، فضلا عن دعم المديرية لأعضاء الشعب التجارية المختلفة بالغرفة والتعاون الدائم لمصحلة المواطن الإسمعلاوي وتوفير السلع بالأسواق، بالإضافة إلي الدفع بكميات كبيرة منها خلال مبادرة رئاسة الجمهورية لدعم السلع الأساسية.

من جانبه وجه أحمد منصور الشكر والتقدير لمجلس إدارة تجارية الإسماعيلية برئاسة الشافعي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

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