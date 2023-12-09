عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نقصه يسبب مشاكل تنفسية وعقلية| أطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين B12.. إليك القائمة

صور ارشيفية
صور ارشيفية

يعد فيتامين B12 أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمنا للحفاظ على صحته والقيام بالوظائف الحيوية. 

وفي هذا التقرير، سنتناول أهمية فيتامين B12، والمصادر الطبيعية له، والتدابير الوقائية لتجنب نقصه.

 

أهمية فيتامين B12

تكوين الدم ومكافحة فقر الدم

ويعتبر فيتامين B12 أساسيًا لتكوين خلايا الدم الحمراء، الأمر الذي يساهم في الوقاية من فقر الدم وضمان نقل الأكسجين بشكل فعال في الجسم.
 

 

صيانة الجهاز العصبي

ويساهم الفيتامين في صيانة الجهاز العصبي من خلال إنتاج المايلين، وهو طبقة واقية تحيط بالألياف العصبية، مما يسهم في تحسين وظائف الأعصاب.

دور في عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة

ويشارك فيتامين B12 في تخليق الحمض النووي وإنتاج الطاقة الخلوية، مما يلعب دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على نشاط الجسم.
 

فيتامين B12 المصادر الطبيعية الدم اللحوم الدواجن الاسماك المنتجات الألبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

بعد التعادل مع شباب بلوزداد| حسام حسن: في حاجة غلط بـ الأهلي

موضوعات متعلقة

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

رغم التخزين الرابع لـ سد النهضة| الخير قادم إلى مصر بشأن المياه.. بشرى سارة

سعر جديد لهؤلاء| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع الخبز المدعم.. تفاصيل

ليلة لم تنامها فرنسا| ما هو زفاف القرن الأسطوري الذي شغل السوشيال ميديا؟!.. تكلف 50 مليون دولار

1219 كم و2.5 مليون دولار| خطوة مهمة للتنقيب عن الذهب في مصر.. شركة كندية تبحث عن كنوز الصحاري

وجها لوجه أمام رونالدو| ميسي يعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ما القصة؟!

حكم مصري يشعل الغضب التونسي| حكاية ضربة جزاء “مثيرة للجدل” في كلاسيكو الترجي والنجم بدوري الأبطال.. شاهد

الدكتور قاله لازم تغني| القصة الكاملة لاكتئاب تامر حسني وغيابه عن الفن.. "تعبان نفسيا وعضويا"

ترشيحاتنا

بحوث الصحراء: فحص مجموعة من الأبل فى نويبع على هامش مهرجان الهجن

الحكومة تتلقي 136 ألف شكوى وطلب خلال شهر

محمد صلاح على بعد 3 أرقام قياسية أمام كريستال بلاس اليوم

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

علي معلول انتهى دوره بالأهلي وكولر فاقد التركيز..تصريحات نارية من أحمد عادل

اعرف عناوين جميع لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالاقصر.. مستندات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره خرافي

من القرن السابع الميلادي.. قصة تدمير أقدم مسجد في غزة بسبب الاحتلال

بالأحمر.. لجين عمران تخطف الأنظار من ختام مهرجان البحر الأحمر

طريقة عمل أم علي بمذاق لا يقاوم

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ