نقصه يسبب مشاكل تنفسية وعقلية| أطعمة تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين B12.. إليك القائمة

يعد فيتامين B12 أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمنا للحفاظ على صحته والقيام بالوظائف الحيوية.

وفي هذا التقرير، سنتناول أهمية فيتامين B12، والمصادر الطبيعية له، والتدابير الوقائية لتجنب نقصه.

أهمية فيتامين B12

تكوين الدم ومكافحة فقر الدم

ويعتبر فيتامين B12 أساسيًا لتكوين خلايا الدم الحمراء، الأمر الذي يساهم في الوقاية من فقر الدم وضمان نقل الأكسجين بشكل فعال في الجسم.



صيانة الجهاز العصبي

ويساهم الفيتامين في صيانة الجهاز العصبي من خلال إنتاج المايلين، وهو طبقة واقية تحيط بالألياف العصبية، مما يسهم في تحسين وظائف الأعصاب.

دور في عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة

ويشارك فيتامين B12 في تخليق الحمض النووي وإنتاج الطاقة الخلوية، مما يلعب دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على نشاط الجسم.

