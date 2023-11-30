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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|انتصار السيسي: خالص تقديري للأطقم الطبية بمستشفى العاصمة الإدارية لرعاية الأطفال الفلسطينيين.. أحمد موسى: "الناس بتاكل عيش وطماطم بس"

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

 

غزة تعاني.. أحمد موسى: "الناس بتاكل عيش وطماطم بس"
قال الإعلامي أحمد موسى، إن سكان قطاع غزة يعانون بشكل كبير في الوقت الحالي، ولا يجدون طعاما، ومازال العالم متفرجا على ما يحدث في القطاع، ولم يخرج مجلس الأمن ليدين إسرائيل بشكل رسمي حتى الآن. 

 

انتصار السيسي: خالص تقديري للأطقم الطبية بمستشفى العاصمة الإدارية لرعاية الأطفال الفلسطينيين
قامت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بزيارة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للاطمئنان على الرعاية والخدمة الطبية المقدمة للأطفال الفلسطينيين.
وقالت قرينة رئيس الجمهورية "أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بمستشفى العاصمة الإدارية على ما رأيته من اهتمام ورعاية وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء".

 

سامح شكري: ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى أن إسرائيل تستهدف جعل الحياة في غزة مستحيلة.

وقال شكري، خلال كلمته التي ألقاها، بجلسة مجلس الأمن حول غزة، إن مصر أدانت التصعيد في غزة منذ بدء العدوان، مؤكدا أننا نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

 

أبو الغيط : من الضروري بزوغ الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
 أكد أحمد ابو الغيط الامين العام للجامعة العربية، أن وقف العدوان الإسرائيلي أولوية مطلقة كما حددتها القمة العربية الإسلامية إلا أننا لسنا بغافلين بضرورة النظر للمستقبل.

وأضاف ابو الغيط في كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة :"ندعو مجلس الأمن أن يمد نظره للأفق السياسي للوضع المؤلم في غزة ".

 

استعدادات أمام سجن عوفر لإطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين
أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية"، أن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 5 أطفال و 7 نساء، وتم التأكيد أن الصليب الأحمر يتحرك بقطاع غزة لتسلم المحتجزين الاسرائيليين المفرج عنهم.

 

5 أطفال و7 نساء.. بدء إجراءات تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين
قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، إن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت ببدء إجراءات تسليم كتائب القسام للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم في  الدفعة السادسة من صفقة التبادل للصليب الأحمر، وتضم 7 نساء و5 أطفال.

وأضافت أن هناك توقعا لتمديد الهدنة للمرة الثالثة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، وبعد انتهاء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين، ستبدأ مراحل تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال.

 

سفيرنا بالسعودية: تسهيلات كبيرة للجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات
قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على أن تكون مواعيد انتخابات المصريين في الخارج تتزامن مع إجازات نهاية الأسبوع، وسيتم العمل بداية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، ولن يتم حرمان أي مواطن مصري من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية. 

 

وزير التموين: انخفاض سعر السكر محليا دفع التجار لتصديره |فيديو
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن مشروعات الطرق و الكهرباء و الموانئ أصول مملوكة للشعب، معلقاً:" محدش يسأل الفلوس راحت فين"
وأضاف علي المصيلحي وزير التموين خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"، أن السكر موجود لدى الوزارة و شركاتها و مصانعها و كذلك القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك حوالي 150 ألف طن سكر متوفرة بالقطاع الخاص.

 

بسام راضي: أتوقع مشاركة مميزة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن يوجد تسهيل كبير هذا العام من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع تواصل دائم معها، وقامت الهيئة بعقد عدة لقاءات افتراضية مع كافة السفراء من خلال الفيديو كونفرانس. 

وأوضح "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن سفارات وقنصليات مصر في الخارج أصبح لديها خبرة كبيرة في عملية الاستحقاقات الدستورية من الانتخابات وما إلى ذلك، مشيرا إلى أنه حدث 10 مناسبات من 2011 حتى الآن، وأصبح هناك خبرة متراكمة في هذا الصدد. 
 

وصول محتجزتين إسرائيليتين روسيتيّ الجنسية معبر رفح
أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وصول محتجزتين روسيتين إسرائيليتين إلى الجانب المصري من معبر رفح ولم يتم حتى الآن تسليم باقي المحتجزين.

 

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