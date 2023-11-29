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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غزة تعاني.. أحمد موسى: "الناس بتاكل عيش وطماطم بس"

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سكان قطاع غزة يعانون بشكل كبير في الوقت الحالي، ولا يجدون طعاما، ومازال العالم متفرجا على ما يحدث في القطاع، ولم يخرج مجلس الأمن ليدين إسرائيل بشكل رسمي حتى الآن. 

أحمد موسى يتحدث عن أهل قطاع غزة 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أحد العائلات كان يتحدث أن طعام عائلته الذي كان عبارة عن طماطم فقط لا غير، ولا يجد أكثر من ذلك، موضحا أن الأمر صعب للغاية، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي. 

وتابع أحمد موسى "والله الناس بتتكلم بياكلوا عيش وطماطم فقط، الطماطم اللي هي البندورة يا جماعة، والعالم مازال واقف بيتفرج على اللي بيحصل". 

أحمد موسى غزة سكان قطاع غزة العالم برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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