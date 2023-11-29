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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري لـ مجلس الأمن: إسرائيل تمارس سياسة جعل الحياة في غزة مستحيلة

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه منذ بداية الصراع في قطاع غزة أدانت مصر بشكل مطلق استهداف المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، لكن التدمير في قطاع غزة غير مسبوق.

وأضاف شكري في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن المنعقد اليوم الأربعاء لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، أن هناك دولًا مدافعة عن الشرعية الدولية تمتنع عن إدانة الانتهاكات في غزة، لافتًا إلى أن مفهوم الدفاع عن النفس لا يجب أن يخالف القانون الدولي الإنساني.

وتساءل شكري أمام مجلس الأمن بالقول "أي نوع من الدفاع عن النفس يسمح لقوة احتلال بقمع وتدمير الشعب الذي تحتله؟".

وأشار شكري إلى أن الاحتلال يمارس سياسة شبيهة بما يجري في غزة بالضفة الغربية، مستطردًا أن الجدل حول مستقبل غزة يجب أن يسبقه وقف للحرب والقتل.

وأكد "لا نرى بديلا عن معالجة جذور الصراع بإنهاء الاحتلال والذهاب لحل الدولتين"، لافتًا إلى أن إسرائيل تمارس سياسة جعل الحياة في غزة مستحيلة.

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