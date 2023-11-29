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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصول محتجزتين إسرائيليتين روسيتيّ الجنسية معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وصول محتجزتين روسيتين إسرائيليتين إلى الجانب المصري من معبر رفح ولم يتم حتى الآن تسليم باقي المحتجزين.

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، إن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت ببدء إجراءات تسليم كتائب القسام للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم في  الدفعة السادسة من صفقة التبادل للصليب الأحمر، وتضم 7 نساء و5 أطفال.

 

مراحل تسليم الدفعة الثالثة

وأضافت أن هناك توقعًا لتمديد الهدنة للمرة الثالثة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، وبعد انتهاء مراسم تسليم المحتجزين الإسرائيليين، ستبدأ مراحل تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال.

معبر رفح المحتجزين كتائب القسام صفقة التبادل أطفال

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