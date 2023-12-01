إطلاق صواريخ على عسقلان بعد استئناف القتال في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الجمعة، بإطلاق صواريخ على عسقلان بعد استئناف القتال في قطاع غزة.

وقال مراسل التليفزيون العربي أن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان.

وأضاف مراسل العربي بأن هناك 9 شهداء جراء قصف الاحتلال 7 منهم في استهداف مناطق المغازي ورفح وسط وجنوبي قطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، تجديد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة.