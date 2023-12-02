أخبار الفن| أحمد بدير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. تأجيل حفل شيرين في لبنان

أحمد بدير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تأجيل حفل شيرين في لبنان، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أدلى الفنان أحمد بدير، بصوته في الانتخابات الرئاسية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك مع بدء عملية تصويت المصريين بالخارج.

واستغل الفنان أحمد بدير، تواجده في لبنان للتصوير هناك، وبادر بالتصويت مع المصريين في الخارج.

أدلى الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين بصوته في الانتخابات الرئاسية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير طارق المليجى قنصل عام مصر فى الرياض، حيث يتواجد خالد في السعودية، من اجل المشاركة في كتابة أغانى عدة مسرحيات بموسم الرياض، وانطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا للمصريين المقيمين في الخارج .

كشف الفنان عصام كاريكا -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تقديمه لأغاني فيلم الاسكندراني، للفنان أحمد العوضي، والمخرج خالد يوسف.

أدى الفنان محمد رمضان، صلاة الجمعة في مدينة اسطنبول التركية، خلال تواجده هناك اليوم الجمعة 1 ديسمبر.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال تواجده في اسطنبول لأداء صلاة الجمعة هناك.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عادل مش عادل، البوستر الدعائي للفيلم بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتظر عرضه في السينمات قريبا.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، بوستر فيلم عادل مش عادل عبر حسابه على فيسبوك، وظهر عليه بملامح كارتونيه، وعلق على الصورة قائلا: «قريبًا جدًا».

شهد العرض الأول لفيلم شماريخ، خارج مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حضور أبطال العمل، آسر ياسين وأمينة خليل، بصحبة المنتج أحمد فهمي، حث أعرب المخرج عمرو سلامة قبل العرض، عن فخره بعرض فيلمه شماريخ في المهرجان السعودي.

كشف موقع "MTV اللبناني، أن الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لبنان الذي كان مقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري، قررت تأجيله.

وكشف فادي أبو عاصي، منظم حفل شيرين عبد الوهاب، أن حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان، تقرر تأجيله، بسبب تصاعد الأحداث في لبنان وغزة خلال الفترة الحالية.

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة لها خلال تواجدها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وداعبت الفنانة مايا دياب، على فرق الطول بينهما، قائلة: «كل طويل في الاطول منه وكل ظريف في الاظرف منه وكل جميل في الاجمل منه».