محمد رمضان يؤدي صلاة الجمعة في تركيا.. فيديو

أدى الفنان محمد رمضان، صلاة الجمعة في مدينة اسطنبول التركية، خلال تواجده هناك اليوم الجمعة 1 ديسمبر.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال تواجده في اسطنبول لأداء صلاة الجمعة هناك.

أغنية كأس الأمم

من جهة أخرى، يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 ، والتي تحمل اسم أكوابا.

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

أعمال محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف :"ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتي لان ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لانها مش وقتها بالنسبة لينا".