عصام كاريكا يقدم أغاني فيلم الإسكندراني

كشف الفنان عصام كاريكا -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تقديمه لأغاني فيلم الاسكندراني، للفنان أحمد العوضي، والمخرج خالد يوسف.

وكتب عصام كاريكا، عبر فيسبوك: «قريبا أغانى فيلم ( الإسكندرانى ) إخراج الأستاذ خالد يوسف.. كلمات الشاعر رامى جمال ,,, ألحان العبد لله عوده لأغانى الأفلام بعد فتره طويله ,,, ده الفيلم رقم 43 فى تاريخى إن شاء الله الفيلم بطوله أحمد العوضى وزينه ,,, فيلم محترم بجد».

فيلم الإسكندراني

فيلم "الإسكندراني"، من بطولة أحمد العوضي، وزينة، و بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أعمال عصام كاريكا

انتهى الفنان عصام كاريكا من تصوير أغنية جديدة بعنوان مش مروحة من ألحانه و كلمات محمد هلال وتشاركه في الكليب ملكه جمال اوكرانيا ماريس التي تدرس الرقص الشرقي وتقيم في القاهره وكان مقررا عرض الكليب علي جميع المنصات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لكنها تأجلت.

كما انتهى عصام كاريكا من تلحين مجموعة من الاغنيات الجديدة لعدد من كبار النجوم مثل محمد منير وراغب علامة ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق ستظهر الي النور خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وأكد الملحن والمغني عصام كاريكا، أن الغناء أثر بالسلب عليه، موضحا “لم تكن لدي أي رسالة أقدمها في الغناء، وكل هدفي هو الوصول للشهرة”.

وأضاف كاريكا، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، أن لم يكن في السابق سوشيال ميديا وبالتالي شهرة كبيرة لجميع فريق العمل في اي اغنية، لافتا إلى أن المغنين بعد ذلك لك يتعملو معي لأنهم يرون امي اعطي لهم الحان ضعيفة.