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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين وأمينة خليل في عرض شماريخ بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

آسر ياسين
آسر ياسين

شهد العرض الأول لفيلم شماريخ، خارج مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حضور أبطال العمل، آسر ياسين وأمينة خليل، بصحبة المنتج أحمد فهمي، حث أعرب المخرج عمرو سلامة قبل العرض، عن فخره بعرض فيلمه شماريخ في المهرجان السعودي.

وأضاف في كلمته: سعيد بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة حاليا، ولا سيما بعدما نشأت فيها خلال طفولتي، وأشكر إدارة المهرجان على تقديم كامل الدعم لصناع السينما في المنطقة العربية.

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك"، وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

عرض فيلم شماريخ
عرض فيلم شماريخ
عرض فيلم شماريخ
عرض فيلم شماريخ
عرض فيلم شماريخ
عرض فيلم شماريخ
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