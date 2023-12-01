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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عادل مش عادل .. طرح بوستر فيلم أحمد الفيشاوي الجديد

فيلم عادل مش عادل
فيلم عادل مش عادل

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عادل مش عادل، البوستر الدعائي للفيلم بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والمنتظر عرضه في السينمات قريبا. 

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، بوستر فيلم عادل مش عادل عبر حسابه على فيسبوك، وظهر عليه بملامح كارتونيه، وعلق على الصورة قائلا: «قريبًا جدًا». 

موعد عرض فيلم عادل مش عادل 

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" عن عرض الفيلم في شهر يناير بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه.

ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية و حصلت علي اكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

والفيلم إنتاج عز غنيم و هيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

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