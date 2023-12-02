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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة علياء صبحى والجنازة بعد صلاة المغرب

علياء صبحى
علياء صبحى

توفيت اليوم والدة الفنانة علياء صبحى ، بعد صراع مع المرض وقررت أسرة الفقيدة تشييع جنازتها اليوم بعد صلاة المغرب بالشيخ زايد. 

ونشر محمود سيد زوج علياء صبحى ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :  إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".. انتقلت الي رحمة الله والدة زوجتي بعد صراع مع المرض، برجاء الدعاء لها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها الفردوس الأعلى ويصبرنا علي فراقها.. وسوف تقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

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علياء صبحى 

وكانت الفنانة علياء صبحي قالت : إن لأغنية "اطمن" التي غنتها مع الفنان تامر حسني مكانة خاصة في قلبها، مؤكدة أنها تشعر بسعادة غامرة بسبب مشاركتها في مهرجان الماسة الصيفي الثاني الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة.

وأضافت صبحي ، خلال لقاء برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن أغنيتها "روق علينا" التي طرحتها في مارس من العام الماضي لم تنتشر بالشكل الذي يرضيها.

وقالت: "أشكر النجم تامر حسني لأنه أول من دعمني وآمن بموهبتي واختارني للغناء معه، وغنائي معه منحني الثقة في نفسي، ولم أكن مهتمة ، لكنه دعمني وقال لى أنا مؤمن بيكي ولازم تغني، وأحضر لأغنية جديدة اسمها "احلوينا" مع عزيز الشافعي وهو سوبر ستار وكل ألحانه مميزة للغاية.

وأوضحت أنها سعيدة بالمشاركة في هذا الحفل مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان أكرم حسني، مشيرةً إلى أنها تشعر برهبة كبيرة بسبب الوقوف على مسرح واحد معهم أمام جمهور كبير.

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