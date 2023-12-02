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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: المبعوثون المصريون يشاركون بفاعلية في الانتخابات الرئاسية

المبعوثون المصريون
المبعوثون المصريون يشاركون بفعالية في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور المكاتب الثقافية المصرية بمختلف دول العالم في عقد لقاءات ثقافية مع  المبعوثين المصريين الدارسين بالخارج، لتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وكان الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، قد تلقى تقريرًا من الدكتورة مروة فوزي المُلحق الثقافي المصري بروما في إيطاليا، يتضمن تنظيم لقاءات ثقافية مع المبعوثين الدارسين في إيطاليا، للتأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأفاد التقرير بأن المكتب الثقافي المصري بروما قدم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك في ضوء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد موعد بدء انتخابات رئيس الجمهورية، والإعلان عن الإطار الزمني لانتخابات المصريين بالخارج، والتي تُقام جولتها الأولى خلال الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري.  

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هذا، وقد أشاد المواطنون المصريون الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم، بحُسن سير وتنظيم العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المُقدمة لهم؛ لتيسير عملية إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تواصل فتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري وذلك من خلال فتح 137 مقرًا في 121 دولة حول العالم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المُميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مُخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت أنه يحق لكل مصري مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المُحددة للانتخابات بالخارج، سواء كان مقيمًا أو زائرًا لفترة وجيزة، أن يًدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المُتضمن رقمه القومي.

وعلى جانب آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمام الدولة بتطوير منظومة البحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، موضحًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المُبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث على الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث تجاه المجتمع في حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلاً لتوجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشار القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى قيام المركز بإطلاق قافلة طبية تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالوحدة الصحية في حي جنوب محافظة الجيزة،  وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة د. نبيلة عبدالمقصود رئيسة القوافل الطبية، مؤكدًا أن القافلة تضمنت تخصصات مختلفة منها: (الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي والرمد)، موضحًا أن الأطباء قاموا بالكشف على المرضى وإجراء التشخيص لهم وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيدلية المركز.

وأشار إلى أنه رافق هذه القافلة الطبية العيادة المُجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز (عيادة الأمراض الباطنية وأمراض النساء) لافتًا إلى بلوغ عدد المُستفيدين من القافلة إلى ما يقرب من ٢٨٧٥ مريضًا.

 

الجدير بالذكر، تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024  بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتعد دولة نيوزيلندا هي أولى الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضي القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.

قائمة المرشحين النهائية

وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي المكاتب الثقافية المصرية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات المبعوثين الدارسين في إيطاليا

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