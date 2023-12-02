جامعة6 أكتوبر التكنولوجية تنظم تدريب عملي ميداني لطلاب برنامج الغزل والنسيج

تواصل جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية برئاسة الدكتور هبة فاروق سالم تنفيذ استراتيجية التعليم التكنولوجي بتنظيم التدريبات العملية لأبنائها الطلاب، بهدف تأهيل وإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

حيث قام مجموعة من طلاب برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل و النسيج بزيارة تدريبية إلى مصانع الشركة المتحدة للتريكو، وتعرف الطلاب علي النظام المتبع لانتاج اقمشة التريكو و الاجزاء الميكانيكة و نظريات الحركة الخاصة بالتريكو الدائري و المستطيل.



من جانبها، أكدت الدكتور هبة فاروق سالم حرص الجامعة على توفير أحدث البرامج التدريبية للطلاب من خلال شركات رائدة فى التخصص، مع وجود متابعة مستمرة ووضع خطط تدريبية ومشرفين علي التدريب، بما يسهم فى اعداد متخصصين أكفاء فى تكنولوجيا الغزل والنسيج بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية والإنفتاح نحو الإهتمام بالتصنيع الوطني في كافة المجالات.

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