استمرار فعاليات معرض الكتاب السادس بجامعة السادات

تستمر فعاليات معرض الكتاب السادس للكتاب الذى نظمته جامعة مدينة السادات بمقر كلية التربية الرياضية منذ أن افتتحته الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، يوم الأحد الموافق ٢٦ من نوفمبر الماضي وتستمر الفعاليات والزيارات حتى ٥ من ديسمبر القادم .



و توافد العديد من لجان الشراء لمكتبات الكليات ومعاهد الجامعة كلا حسب موعد الزيارة المحدد مسبقا.



كما لاقى المعرض إقبالا كبيرا من طلاب الجامعة من مختلف كلياتها وأيضا طلاب المدارس المختلفة بمدينة السادات حيث توافدت العديد من المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية بمدينة السادات مثل مدرسة العز للغات، مدرسة القادسية و مدرسة فاطمة الزهراء التجريبية و كذلك عدد ١٣ مدرسة حكومية.



و يأتى المعرض فى إطار حرص جامعة السادات على إثراء الطلاب من مختلف المراحل التعليمية بمزيد من الثقافة والإطلاع والعلم فى مختلف المجالات والذى يسهم بدوره مستقبلا فى خلق جيل قادر على رفعة وتقدم المجتمع.



جدير بالذكر أن جامعة مدينة السادات حرصت على توفير وسائل الإنتقال من وإلى المعرض، وكان فى إستقبال المدارس اللجنة المنظمة الأستاذ عصام رفاعى، مدير عام المكتبات،

ورئاسة الأستاذة منى عبد الجليل، مدير إدارة المكتبات، والأستاذة نسرين الخياط، مدير المكتبة المركزية، والأستاذ سعيد تركى، مدير مكتبة كلية تربية رياضية .