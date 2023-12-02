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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| القصة الكاملة لواقعة تقطيف الملوخية في المدرسة .. وقرار عاجل لمعاقبة المتورطين.. الظواهر الفلكية تزين سماء مصر خلال ديسمبر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة طنطا تعقد 24 ندوة للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة .. صور
نظمت جامعة طنطا الأسبوع الماضي 24 ندوة توعوية بجميع كليات الجامعة والمدن والمستشفيات الجامعية، ومراكزها الرئيسية، للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب فى الانتخابات الرئاسية، بمشاركة أكثر من 30 ألف طالب من مختلف الكليات.

ترى بالعين المجردة| الظواهر الفلكية تزين سماء مصر خلال شهر ديسمبر
نشهد خلال شهر ديسمبر 2023 في مصر، عددا كبيرا من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

موعد بدء فصل الشتاء رسميا في مصر
تعيش مصر أحوالا جوية غير مستقرة، وينتظر محبو الأجواء الباردة موعد بداية فصل الشتاء 2023 في مصر، وذلك بعد أن شهد الطقس في مصر موجة باردة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع انتشار الموجة الباردة؛ بحث المواطنون عن موعد بدء فصل الشتاء رسميًا، ونهاية فصل الخريف 2023 في مصر.

التعليم في أسبوع|قرار عاجل بشأن الغياب بالمدارس وإجازة استثنائية أثناء الانتخابات الرئاسية
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من السبت 25 إلى الخميس 30 نوفمبر، وتضمن ما يلي :

القصة الكاملة لواقعة تقطيف الملوخية في المدرسة .. وقرار عاجل لمعاقبة المتورطين |صور
حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعد تداول خبر عن فتح تحقيق في واقعة تقطيف الملوخية داخل إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية أثناء جولة رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

تخفيف المناهج والسيطرة على السناتر|أبرز مطالب أولياء أمور مصر من الرئيس القادم
أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ،  أن مجال التعليم شهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا بشكل غير مسبوق ، نظرا لحرصه علي ضرورة بناء شخصية الطالب المصري وتنمية مهاراته وابداعه .

منظرهم مبهج|اتحاد أمهات مصر يعلق على مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
أشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بتوافد المصريون المقيمون بالخارج للإدلاء بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

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أخبار التعليم| القصة الكاملة لواقعة تقطيف الملوخية في المدرسة .. وقرار عاجل لمعاقبة المتورطين.. الظواهر الفلكية تزين سماء مصر خلال ديسمبر

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