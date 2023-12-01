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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تخفيف المناهج والسيطرة على السناتر|أبرز مطالب أولياء أمور مصر من الرئيس القادم

داليا الحزاوي
داليا الحزاوي

أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ،  أن مجال التعليم شهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا بشكل غير مسبوق ، نظرا لحرصه علي ضرورة بناء شخصية الطالب المصري وتنمية مهاراته وابداعه .

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أنه حرصا على استمرار عملية الاهتمام بالتعليم في مصر ، نؤكد أن هناك مطالب لأولياء أمور طلاب المدارس في مصر ،  يتمنوا ان يضعها الرئيس القادم في اعتباره  خلال الفترة المقبلة.

شددت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ،  ، على ضرورة أن يتم الإهتمام بتناسب المناهج الدراسية مع عدد الأيام الفعلية للعام الدراسي  ، مع تحسين اوضاع المعلمين وسرعة تفعيل رخصة مزاولة المهنة للمعلمين ، و وضع حل جذري لمشكلة عجز المعلمين.
 

كما أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ،  ، أن أولياء أمور طلاب المدارس في مصر يطالبون الرئيس القادم ايضا ، بضرورة تفعيل انشاء المجلس الاعلي للتعليم والتدريب .


كما أوضحت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ،  ، أن أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، يطالبون الرئيس القادم بوضع مراكز الدروس الخصوصية تحت اشراف وزارة التربية والتعليم ، مع المحافظة علي سعر الحصة كما هي حتى لا يتم زيادة العبء علي ولي الامر 
 

وطالبت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ،  ، بسرعة تفعيل مجاميع الدعم المدرسية للشهادات العامة قبل بداية العام الدراسي ، لتشجيع الطلاب على الالتحاق بها ، مشيرةً إلى أنه لابد من ان تكون مجموعات الدعم بسعر تنافسي عن سعر السنتر وكذلك يرفع العبء عن ولي الامر 
 

التصدي لتجاوزات المدارس الخاصة

وأكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ،  على أهمية حوكمة المدارس الخاصة وتفعيل وسيلة رقمية سريعة للشكاوي من تجاوزات تلك المدارس ، وتفعيل نظام التقسيط للمصاريف حتي تستقر الاوضاع الاقتصادية 
عمل خطة لتسليم الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي ، وكذلك رفع جودة الكتاب الدراسي لينافس الكتب الخارجية حتى لا يلجأ اولياء الامور لشراء الكتب الخارجية ، مؤكدةً ان الكتاب المدرسي حاليا يعاني من عدم وجود تدريبات كافية أو طريقة عرض المعلومات غير مرتبة وشيقة 
 

كما طالبت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، الرئيس القادم ، بالنظر في شكاوي اولياء الامور بالمراحل المطورة للوقوف علي أسباب شكاواهم من صعوبة المناهج وعدم تناسبها مع المرحلة العمرية للطلاب والعمل على السيطرة على الغش في الامتحانات التي اصبحت ظاهرة مستفحلة في امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة مما يقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب  ، ومراعاة مصلحة الطلاب عند وضع جدول امتحانات الثانوية العامة خاصة جدول علمي رياضة  ، لافتةً إلى أهمية أن امتحانات الثانوية العامة تفرز بعض الاسئلة الطالب المتفوق والمتميز ولكل لا يأتي أغلب الاسئلة للطالب الجهيز مما يشكل تعجيز للطلاب جميعا.

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